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Сковорода с антипригарным покрытием «Клас Шеф» алюминиевая, тефлон, синий, черный - фото 1Сковорода с антипригарным покрытием «Клас Шеф» алюминиевая, тефлон, синий, черный - фото 2

Сковорода с антипригарным покрытием «Клас Шеф» алюминиевая, тефлон, синий, черный

Артикул: CH-059-346
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина660 мм
  • Высота70 мм
  • Диаметр360 мм
  • Вес1,872 кг
  • Материалалюминий
  • Цветсиний, черный
  • ФормаКруглая

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