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Сковорода голубая сталь, серая

Артикул: CH-059-427
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина665 мм
  • Высота60 мм
  • Диаметр360 мм
  • Вес2,6 кг
  • Материалсталь
  • Цветсерый
  • ФормаКруглая

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