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Сковорода нержавеющая сталь, тефлон, черный, металлический - фото 1

Сковорода нержавеющая сталь, тефлон, черный, металлический

Артикул: CH-059-139
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина540 мм
  • Высота60 мм
  • Диаметр280 мм
  • Вес2,02 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветчерный

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