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Сквизер для лимона, алюминиевый, желтый - фото 1

Сквизер для лимона, алюминиевый, желтый

Артикул: CH-058-078
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина215 мм
  • Высота45 мм
  • Диаметр75 мм
  • Вес0,21 кг
  • Материалалюминий
  • Цветжелтый

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