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Сквизер для цитрусовых пластик, желтый - фото 1

Сквизер для цитрусовых пластик, желтый

Артикул: CH-058-077
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина70 мм
  • Ширина80 мм
  • Высота10 мм
  • Материалпластик
  • Цветжелтый

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