Товар в корзине. Перейти
Сотейник (индукция), сталь нержавеющая, 6,7 л, 28,5 см, металлическая - фото 1

Сотейник (индукция), сталь нержавеющая, 6,7 л, 28,5 см, металлическая

Артикул: CH-058-970
8 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Сотейник, «Уитфорд», алюминиевый, литой, сталь нержавеющая, 1 л, 7 см, графитовый, черный
Фотография товара Сотейник, «Уитфорд», алюминиевый, литой, сталь нержавеющая, 1 л, 7 см, графитовый, черный от компании ChiedoCover.
Следующий Сотейник (индукция), сталь нержавеющая, 1,6 л, 180 мм, металлическая
Фотография товара Сотейник (индукция), сталь нержавеющая, 1,6 л, 180 мм, металлическая от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина570 мм
  • Ширина285 мм
  • Высота115 мм
  • Диаметр280 мм
  • Вес3.034 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветсерый

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Линейка барная «Балвени», произведённого компанией ChiedoCover
от230

Линейка барная «Балвени»

14
В наличии 3 шт.
Настоящее фото товара Топорик для рубки мяса «Универсал», сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 250мм, произведённого компанией ChiedoCover
от16 740

Топорик для рубки мяса «Универсал», сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 250мм

12
В наличии 3 шт.
Фотография товара Крышка, с широким ободом, стекло, нержавеющая сталь, 28 см, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Крышка, с широким ободом, стекло, нержавеющая сталь, 28 см, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от580

Крышка, с широким ободом, стекло, нержавеющая сталь, 28 см, прозрачный

12
В наличии 13 шт.
Настоящее фото товара Блюдо сервировочное «Бэнд», произведённого компанией ChiedoCover
от1 550
Оптовая цена

Блюдо сервировочное «Бэнд»

15
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Блюдо для суши, сосна, высота 60мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 180
Оптовая цена

Блюдо для суши, сосна, высота 60мм

10
В наличии 15 шт.
Распродажа
Фотография товара Ложка столовая «Стил Блэк Сильвер Мэтт» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ложка столовая «Стил Блэк Сильвер Мэтт», произведённого компанией ChiedoCover
от32022
410 ₽Оптовая цена

Ложка столовая «Стил Блэк Сильвер Мэтт»

13
В наличии 204 шт.
Настоящее фото товара Нож для тонкой нарезки «Касуми» сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от27 040

Нож для тонкой нарезки «Касуми» сталь нержавеющая

5
В наличии 2 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка глубокая «Пинки», произведённого компанией ChiedoCover
от35015
410 ₽Оптовая цена

Тарелка глубокая «Пинки»

12
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Лопатка «Проотель», стальная, произведённого компанией ChiedoCover
от330

Лопатка «Проотель», стальная

6
В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Пробка для вина «Пробар», резина, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от100

Пробка для вина «Пробар», резина, серый

15
В наличии 800 шт.

Другие товары из раздела сотейники

Настоящее фото товара Сотейник без крышки, сталь, произведённого компанией ChiedoCover
от2 750

Сотейник без крышки, сталь

11
В наличии 500 шт.
Фотография товара Сотейник, «Уитфорд», алюминиевый, литой, сталь нержавеющая, 3 л, 10 см, графитовый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Сотейник, «Уитфорд», алюминиевый, литой, сталь нержавеющая, 3 л, 10 см, графитовый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 090

Сотейник, «Уитфорд», алюминиевый, литой, сталь нержавеющая, 3 л, 10 см, графитовый, черный

6
В наличии
Фотография товара Сотейник, «Уитфорд», алюминиевый, литой, сталь нержавеющий, 1,5 л, 8 см, графитовый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Сотейник, «Уитфорд», алюминиевый, литой, сталь нержавеющий, 1,5 л, 8 см, графитовый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 660

Сотейник, «Уитфорд», алюминиевый, литой, сталь нержавеющий, 1,5 л, 8 см, графитовый, черный

13
В наличии 20 шт.
Настоящее фото товара Сотейник, сталь нержавеющая, 6 см, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от1 150

Сотейник, сталь нержавеющая, 6 см, металлическая

15
В наличии 7 шт.
Настоящее фото товара Сотейник, 3-х слойный, сталь, 1,5 л, 370 мм, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от6 190

Сотейник, 3-х слойный, сталь, 1,5 л, 370 мм, металлический

5
В наличии
Настоящее фото товара Сотейник, 3-х слойный, сталь, 2 л, 389 мм, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от6 820

Сотейник, 3-х слойный, сталь, 2 л, 389 мм, металлический

6
В наличии 5 шт.
Фотография товара Сотейник, сталь нержавеющая, 5 л, 42,5 см, металлическая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Сотейник, сталь нержавеющая, 5 л, 42,5 см, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от8 350

Сотейник, сталь нержавеющая, 5 л, 42,5 см, металлическая

14
В наличии 3 шт.
Фотография товара Сотейник, сталь нержавеющая, 1,7 л, 85 мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Сотейник, сталь нержавеющая, 1,7 л, 85 мм, произведённого компанией ChiedoCover
от8 120

Сотейник, сталь нержавеющая, 1,7 л, 85 мм

9
В наличии 2 шт.
Настоящее фото товара Сотейник, сталь нержавеющая, 2 л, 10,5 см, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от6 390

Сотейник, сталь нержавеющая, 2 л, 10,5 см, металлическая

14
В наличии
Настоящее фото товара Сотейник, алюминиевый, сталь нержавеющая, 16 см, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от4 280

Сотейник, алюминиевый, сталь нержавеющая, 16 см, металлическая

11
В наличии 1 шт.

Товар в корзине

Сотейник (индукция), сталь нержавеющая, 6,7 л, 28,5 см, металлическая
Сотейник (индукция), сталь нержавеющая, 6,7 л, 28,5 см, металлическая
от 22 030
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Линейка барная «Балвени», произведённого компанией ChiedoCover
от230

Линейка барная «Балвени»

14
В наличии 3 шт.
Настоящее фото товара Топорик для рубки мяса «Универсал», сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 250мм, произведённого компанией ChiedoCover
от16 740

Топорик для рубки мяса «Универсал», сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 250мм

12
В наличии 3 шт.
Фотография товара Крышка, с широким ободом, стекло, нержавеющая сталь, 28 см, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Крышка, с широким ободом, стекло, нержавеющая сталь, 28 см, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от580

Крышка, с широким ободом, стекло, нержавеющая сталь, 28 см, прозрачный

12
В наличии 13 шт.
Настоящее фото товара Блюдо сервировочное «Бэнд», произведённого компанией ChiedoCover
от1 550
Оптовая цена

Блюдо сервировочное «Бэнд»

15
В наличии 1 шт.