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Сотейник, сталь нержавеющая, 6 см, металлическая - фото 1

Сотейник, сталь нержавеющая, 6 см, металлическая

Артикул: CH-059-003
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота60 мм
  • Диаметр90 мм
  • Вес195 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветсерый

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