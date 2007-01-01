Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Одди Diamond велюр синий, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Одди Diamond велюр синий
9 оценок
4 920
Товар в корзине. Перейти
Стул Одди Diamond велюр синий - фото 1Стул Одди Diamond велюр синий - фото 2Стул Одди Diamond велюр синий - фото 3Стул Одди Diamond велюр синий - фото 4Стул Одди Diamond велюр синий - фото 5Стул Одди Diamond велюр синий - фото 6Стул Одди Diamond велюр синий - фото 7

Стул Одди Diamond велюр синий

Артикул: CH-080-455
9 оценок
Основные характеристики
  • Ширина455 мм
  • Глубина535 мм
  • Высота835 мм
  • Ширина сиденья455 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Подставка для ног Рино
Фотография товара Подставка для ног Рино от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Такер, светло-бежевый деревянный
Фотография товара Стул Такер, светло-бежевый деревянный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стул Одди Diamond — гармоничное решение для интерьеров в современном стиле с нотками минимализма. Его основное украшение — выразительная ромбовидная прострочка на спинке и сиденье, создающая объёмный рельеф и предотвращающая образование вмятин. Такая декоративная стяжка придаёт стулу утончённый облик, делая его не только функциональным, но и эстетичным акцентом в интерьере. Мягкая обивка выполнена из приятного на ощупь велюра насыщенного синего цвета. Спинка эргономичной формы обеспечивает комфортную поддержку спины. Металлические ножки окрашены в черный цвет и устойчиво выдерживают нагрузку до 120 кг. Велюр - это прекрасный выбор для тех, у кого есть домашние животные. Благодаря плотной структуре и отсутствию выраженного плетения нитей, любимцам сложно зацепиться когтями за обивку. Велюр обладает особенностью "антикоготь", максимально понижая риски повреждения материала. Волокно стула, является антивандальным, устойчивым к царапинам. Позвольте вашим животным насладиться комфортом нашего стула, а вы насладитесь его стильным дизайном и качеством, обеспечивающими его долговечность. На ножках предусмотрены подпятники, которые защищают напольное покрытие от повреждений и предотвращают скольжение. Стулья прослужат долгие годы, не требуют много времени для ухода. Большое количество расцветок сиденья позволят подобрать стулья в тон интерьеру. Стандартная высота сиденья делает его универсальным вариантом для обустройства домашней обеденной зоны, так и для интерьера современного кафе или ресторана. Одди Diamond — это стиль, надёжность и комфорт в каждом элементе.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина455 мм
  • Глубина535 мм
  • Высота835 мм
  • Ширина сиденья455 мм
  • Глубина сиденья390 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Высота посадочного места 460 мм
  • Вес5 кг
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасафанера
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветсиний
  • Страна изготовленияРоссия
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки540 мм
  • Высота упаковки480 мм
  • Вес упаковки22 кг
  • Объём упаковки0.17 м3
  • Габариты упаковки для логистики700
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Фотография товара Стул Brandy X, латте/ белый каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Brandy X, латте/ белый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от6 89038
11 090 ₽Оптовая цена

Стул Brandy X, латте/ белый каркас

60
В наличии 3 шт.
Распродажа
Фотография товара СТУЛ EAMES HR БЕЛЫЙ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара СТУЛ EAMES HR БЕЛЫЙ, произведённого компанией ChiedoCover
3 29029
4 590 ₽Оптовая цена

СТУЛ EAMES HR БЕЛЫЙ

105
Распродажа
Фотография товара Стул Диана велюр изумрудный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Диана велюр изумрудный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99029
12 490 ₽Оптовая цена

Стул Диана велюр изумрудный

26
В наличии 63 шт.
Фотография товара Стул Halmar Kraken, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Halmar Kraken, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 590
Оптовая цена

Стул Halmar Kraken, бежевый

54
Фотография товара Стул офисный Jack black черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул офисный Jack black черный, произведённого компанией ChiedoCover
2 990
Оптовая цена

Стул офисный Jack black черный

33
Фотография товара Стул вращающийся Сеул велюр темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул вращающийся Сеул велюр темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 390
Оптовая цена

Стул вращающийся Сеул велюр темно-серый

26
В наличии 44 шт.В пути 12 шт.
Фотография товара Стул Franc, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Franc, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 090
Оптовая цена

Стул Franc, коричневый

86
В наличии 22 шт.
Настоящее фото товара Стул Элайджа, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 990
Оптовая цена

Стул Элайджа, бежевый

11
Распродажа
Фотография товара Стул Brandy Кофе, велюр, черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Brandy Кофе, велюр, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от6 39038
10 290 ₽Оптовая цена

Стул Brandy Кофе, велюр, черный каркас

6
В наличии 49 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул-кресло Шадди орех/темно-коричневый нубук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул-кресло Шадди орех/темно-коричневый нубук, произведённого компанией ChiedoCover
от8 69021
10 990 ₽Оптовая цена

Стул-кресло Шадди орех/темно-коричневый нубук

8

С этим товаром покупают

Фотография товара Стол Маунт, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Маунт, коричневый , произведённого компанией ChiedoCover
144 090
Оптовая цена

Стол Маунт, коричневый

146
Фотография товара Стол обеденный Amily, черный мрамор от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Amily, черный мрамор, произведённого компанией ChiedoCover
75 390

Стол обеденный Amily, черный мрамор

12
В наличии 25 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол обеденный Верона белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Верона белый, произведённого компанией ChiedoCover
от45 99020
56 990 ₽Оптовая цена

Стол обеденный Верона белый

26
В наличии 12 шт.
Фотография товара Стол обеденный Chili, ножки светлый бук, столешница стекло от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Chili, ножки светлый бук, столешница стекло, произведённого компанией ChiedoCover
8 290

Стол обеденный Chili, ножки светлый бук, столешница стекло

13
В наличии 36 шт.
Настоящее фото товара Cтол РУАН, 1500x800, произведённого компанией ChiedoCover
15 090
Оптовая цена

Cтол РУАН, 1500x800

43
Фотография товара Стол раздвижной Армад 1400x800, лдсп Дуб Галифакс табак от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол раздвижной Армад 1400x800, лдсп Дуб Галифакс табак, произведённого компанией ChiedoCover
от42 690

Стол раздвижной Армад 1400x800, лдсп Дуб Галифакс табак

33
Распродажа
Настоящее фото товара Стол Pawook К 90 орех со стульями Франк ПМ орех/гусиная лапка, произведённого компанией ChiedoCover
от40 89030
57 990 ₽Оптовая цена

Стол Pawook К 90 орех со стульями Франк ПМ орех/гусиная лапка

12
В наличии 5 шт.
Фотография товара Стол КВАНТ 2 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол КВАНТ 2, произведённого компанией ChiedoCover
23 190
Оптовая цена

Стол КВАНТ 2

50
Фотография товара Стол Рерум керамика, мрамор серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Рерум керамика, мрамор серый, произведённого компанией ChiedoCover
от43 890
Оптовая цена

Стол Рерум керамика, мрамор серый

15
Фотография товара Стол АРКОС 3 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол АРКОС 3, произведённого компанией ChiedoCover
23 990
Оптовая цена

Стол АРКОС 3

39

Другие товары из раздела стулья для кухни

Настоящее фото товара Стул барный Meadow 201, произведённого компанией ChiedoCover
32 690
Оптовая цена

Стул барный Meadow 201

10
Настоящее фото товара Стул Wave M, хром, произведённого компанией ChiedoCover
4 290
Оптовая цена

Стул Wave M, хром

5
Настоящее фото товара Стул без подлокотников, металл, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
4 390

Стул без подлокотников, металл, желтый

5
Фотография товара Стул Office Ease, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Office Ease, серый, произведённого компанией ChiedoCover
13 790
Оптовая цена

Стул Office Ease, серый

7
В наличии 30 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Хейз, венге от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хейз, венге, произведённого компанией ChiedoCover
20 7909
22 790 ₽Оптовая цена

Стул Хейз, венге

12
Распродажа
Фотография товара Стул Quill, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Quill, белый, произведённого компанией ChiedoCover
3 49031
4 990 ₽Оптовая цена

Стул Quill, белый

10
В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Стул пластиковый Lori, серый, каркас металл, произведённого компанией ChiedoCover
5 490
Оптовая цена

Стул пластиковый Lori, серый, каркас металл

9
Распродажа
Фотография товара Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ), малиновый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ), малиновый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 19024
9 390 ₽Оптовая цена

Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ), малиновый

6
Любой цвет
Фотография товара Стул Tolix, золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Tolix, золото, произведённого компанией ChiedoCover
от2 49060
6 190 ₽

Стул Tolix, золото

10
Фотография товара Стул Бриф DD велюр капучино каркас капучино муар от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Бриф DD велюр капучино каркас капучино муар, произведённого компанией ChiedoCover
5 240

Стул Бриф DD велюр капучино каркас капучино муар

10
В наличии 36 шт.

Товар в корзине

Стул Одди Diamond велюр синий
Стул Одди Diamond велюр синий
4 920
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Стол Маунт, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Маунт, коричневый , произведённого компанией ChiedoCover
144 090
Оптовая цена

Стол Маунт, коричневый

146
Фотография товара Стол обеденный Amily, черный мрамор от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Amily, черный мрамор, произведённого компанией ChiedoCover
75 390

Стол обеденный Amily, черный мрамор

12
В наличии 25 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол обеденный Верона белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Верона белый, произведённого компанией ChiedoCover
от45 99020
56 990 ₽Оптовая цена

Стол обеденный Верона белый

26
В наличии 12 шт.
Фотография товара Стол обеденный Chili, ножки светлый бук, столешница стекло от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Chili, ножки светлый бук, столешница стекло, произведённого компанией ChiedoCover
8 290

Стол обеденный Chili, ножки светлый бук, столешница стекло

13
В наличии 36 шт.

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 02.04.2025 Четвертый стул в подарок!
Четвертый стул в подарок!

Перейдите, чтобы узнать подробности