Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина600 мм
- Ширина400 мм
- Высота20 мм
- Вес4,51 кг
- Материалпластик
- Цветсиний
- ФормаПрямоугольная
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
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