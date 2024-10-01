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Доска разделочная, пластик - фото 1

Доска разделочная, пластик

Артикул: CH-058-067
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина600 мм
  • Ширина400 мм
  • Высота20 мм
  • Вес4,51 кг
  • Материалпластик
  • Цветсиний
  • ФормаПрямоугольная

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