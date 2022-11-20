Характеристики товара
Описание
Настенный светильник Daniel в современном стиле создаст качественное дополнительное освещение в доме. Тканевый абажур мягко рассеивает свет и наполняет атмосферой уюта. Корпус выполнен из качественного металла и декорирован небольшим хрустальным камнем. Для освещения подходят лампы накаливания или LED с цоколем E14. Бра легко устанавливается при помощи крепёжной планки и надёжно фиксирует светильник на стене.
- Количество ламп: 1
- Тип цоколя: E14
- Мощность лампы: 60 Вт.
- Общая мощность светильника: 60 Вт.
- Площадь освещения: 3 м2
- Степень защиты: IP 20
Упаковка:
1 короб/ 1 шт
Габариты: 24,5*18*17
Вес брутто: 1,32
Объем: 0,007
Основные характеристики
- Высота260 мм
- Ширина140 мм
- Диаметр140 мм
- Глубина250 мм
- Материалметалл, ткань
- Цветсерый, серебряный