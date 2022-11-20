Бра V2490-1W Daniel 1*E14*60W

11 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Уличный столб Globo ATLANTA
Уличный столб Globo ATLANTA
Следующий Бра V2491-2W Daniel 2*E14*60W
Уличный столб Globo ATLANTA

Характеристики товара

Описание

Настенный светильник Daniel в современном стиле создаст качественное дополнительное освещение в доме. Тканевый абажур мягко рассеивает свет и наполняет атмосферой уюта. Корпус выполнен из качественного металла и декорирован небольшим хрустальным камнем. Для освещения подходят лампы накаливания или LED с цоколем E14. Бра легко устанавливается при помощи крепёжной планки и надёжно фиксирует светильник на стене.

  • Количество ламп: 1
  • Тип цоколя: E14
  • Мощность лампы: 60 Вт.
  • Общая мощность светильника: 60 Вт.
  • Площадь освещения: 3 м2
  • Степень защиты: IP 20

Упаковка:

1 короб/ 1 шт

Габариты: 24,5*18*17

Вес брутто: 1,32

Объем: 0,007

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота260 мм
  • Ширина140 мм
  • Диаметр140 мм
  • Глубина250 мм
  • Материалметалл, ткань
  • Цветсерый, серебряный

Похожие товары

Бра V2491-2W Daniel 2*E14*60WНастоящее фото товара Бра V2491-2W Daniel 2*E14*60W, произведённого компанией ChiedoCover
4 19048
7 990 ₽Оптовая цена
10

Бра V2491-2W Daniel 2*E14*60W

Люстра подвесная V2492-5P Daniel 5*E14*60WНастоящее фото товара Люстра подвесная V2492-5P Daniel 5*E14*60W, произведённого компанией ChiedoCover
12 79037
19 990 ₽Оптовая цена
10

Люстра подвесная V2492-5P Daniel 5*E14*60W

Другие товары из раздела классические светильники

Бра V2530-1W Aerton 1*E14*60WНастоящее фото товара Бра V2530-1W Aerton 1*E14*60W, произведённого компанией ChiedoCover
3 19042
5 490 ₽Оптовая цена
13

Бра V2530-1W Aerton 1*E14*60W

Люстра на штанге V2824-6C Natali 6*E14*40WНастоящее фото товара Люстра на штанге V2824-6C Natali 6*E14*40W, произведённого компанией ChiedoCover
11 69047
21 990 ₽Оптовая цена
10

Люстра на штанге V2824-6C Natali 6*E14*40W

Люстра на штанге V2900-5C Diana 5*E14*5WНастоящее фото товара Люстра на штанге V2900-5C Diana 5*E14*5W, произведённого компанией ChiedoCover
24 19040
39 990 ₽Оптовая цена
15

Люстра на штанге V2900-5C Diana 5*E14*5W

Бра V1130-1W Violetta 1*E27*60WНастоящее фото товара Бра V1130-1W Violetta 1*E27*60W, произведённого компанией ChiedoCover
5 990
Оптовая цена
7

Бра V1130-1W Violetta 1*E27*60W

Бра V1131-1W Violetta 1*E27*60WНастоящее фото товара Бра V1131-1W Violetta 1*E27*60W, произведённого компанией ChiedoCover
4 79041
7 990 ₽Оптовая цена
10

Бра V1131-1W Violetta 1*E27*60W

Настоящее фото товара Люстра Odeon Magali, произведённого компанией ChiedoCover
от14 598
Оптовая цена
15

Люстра Odeon Magali

Настоящее фото товара Люстра Odeon Light Plesansa, произведённого компанией ChiedoCover
17 810
Оптовая цена
9

Люстра Odeon Light Plesansa

Настоящее фото товара Люстра Odeon Light Krona, произведённого компанией ChiedoCover
от13 739
Оптовая цена
10

Люстра Odeon Light Krona

Настоящее фото товара Люстра Odeon Light Kuvia, произведённого компанией ChiedoCover
от18 586
Оптовая цена
7

Люстра Odeon Light Kuvia

Настоящее фото товара Торшер Odeon Light Pavia, произведённого компанией ChiedoCover
от7 483
Оптовая цена
6

Торшер Odeon Light Pavia

С этим товаром покупают

Бра V2490-1W Daniel 1*E14*60WНастоящее фото товара Бра V2490-1W Daniel 1*E14*60W, произведённого компанией ChiedoCover
3 19029
4 490 ₽Оптовая цена
11

Бра V2490-1W Daniel 1*E14*60W

Бра V2491-2W Daniel 2*E14*60WНастоящее фото товара Бра V2491-2W Daniel 2*E14*60W, произведённого компанией ChiedoCover
4 19048
7 990 ₽Оптовая цена
10

Бра V2491-2W Daniel 2*E14*60W

Люстра подвесная V2492-5P Daniel 5*E14*60WНастоящее фото товара Люстра подвесная V2492-5P Daniel 5*E14*60W, произведённого компанией ChiedoCover
12 79037
19 990 ₽Оптовая цена
10

Люстра подвесная V2492-5P Daniel 5*E14*60W

Люстра подвесная V2632-8P Celestia 8*E14*60WНастоящее фото товара Люстра подвесная V2632-8P Celestia 8*E14*60W, произведённого компанией ChiedoCover
23 99041
39 990 ₽Оптовая цена
5

Люстра подвесная V2632-8P Celestia 8*E14*60W