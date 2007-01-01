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Стакан смесительный «Бэйсик Бар Селекшн», хрустальное стекло - фото 1

Стакан смесительный «Бэйсик Бар Селекшн», хрустальное стекло

Артикул: CH-058-110
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота150 мм
  • Диаметр96 мм
  • Материалстекло, хрусталь
  • Цветпрозрачный

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Товар в корзине

Стакан смесительный «Бэйсик Бар Селекшн», хрустальное стекло
Стакан смесительный «Бэйсик Бар Селекшн», хрустальное стекло
от 3 970
В корзине

С этим товаром покупают