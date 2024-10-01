Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота150 мм
- Диаметр96 мм
- Материалстекло, хрусталь
- Цветпрозрачный
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Салатник «Эрбосо Реативо» фарфор 0,6 л, бирюзовый, бежевый
Противень алюминиевый, антипригарное покрытие, металлический, черный
Лопата для пиццы поворотная перфорированная «Элис» анодированный алюминий, черный
Подставка для комплимента «Ро Дизайн Бай Кевала», черная
Гастроемкость 1/4 с ручкой, пластик, 1.5л
Блюдо для подачи, глубина 100мм
Таз круглый, 7л
Стрейнер для кастрюли, «Проотель», сталь нержавеющая, 22 см, металлическая
Тарелка для пасты «Крафт Блю»
Сито с пластиковой ручкой, антипригарное покрытие, 220 мм, черный
Стакан «Пробар» смесительный, серебристый
Стакан «Пробар Премиум Мотиво» смесительный, с рисунком
Стакан «Пробар Премиум Мунлайт» смесительный, матовый
Стакан «Свизл Чек» смесительный, хрусталь, прозрачный
Стакан смесительный «Хэпберн», хрустальное стекло
Стакан смесительный, хрусталь 0,75л
Стакан смесительный «Мерис», хрусталь, 0.6 л, прозрачный
Стакан смесительный «Дорчестер», хрусталь 0.5 л
Стакан смесительный «Пробар», с носиком, сталь нержавеющая
Стакан смесительный «Пробар Премиум Мотиво», с рисунком, сталь нержавеющая
Салатник «Эрбосо Реативо» фарфор 0,6 л, бирюзовый, бежевый
Противень алюминиевый, антипригарное покрытие, металлический, черный
Лопата для пиццы поворотная перфорированная «Элис» анодированный алюминий, черный
Подставка для комплимента «Ро Дизайн Бай Кевала», черная