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Лопата для пиццы алюминиевая, металлический,черный - фото 1

Лопата для пиццы алюминиевая, металлический,черный

Артикул: CH-058-608
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1500 мм
  • Вес1,40 кг
  • Материалалюминий
  • Цветчерный, серебряный

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