Стакан смесительный «Пробар», стекло
Стакан смесительный «Свизл Чек», хрусталь
Стакан смесительный «Камберленд», хрустальное стекло
Стакан смесительный «Пробар»
Стакан смесительный «Хэпберн»
Стакан «Америка 20х» смесительный
Стакан «Сакура Алкеми», смесительный
Стакан «Пробар Премиум Мунлайт» смесительный, матовый
Стакан «Пробар Премиум Мотиво» смесительный, с рисунком
Стакан «Пробар» смесительный, серебристый
Стакан смесительный «Пробар Премиум Мотиво», с рисунком, сталь нержавеющая
Стакан смесительный, стекло, прозрачный
Стакан смесительный «Хайман», хрусталь, прозрачный
Стакан смесительный, стекло, 0.6 л, прозрачный.
Стакан смесительный, хрусталь, 0.75 л, прозрачный
Стакан смесительный «Мерис», хрусталь, 0.6 л, прозрачный
Стакан смесительный «Дорчестер», хрусталь 0.5 л
Стакан смесительный «Бэйсик Бар Селекшн», хрустальное стекло
Стакан смесительный стекло, 0.5 л, прозрачный
Стакан смесительный, стекло, 400 мл
Стакан смесительный «Бэйсик Бар Моушн», хрустальное стекло
Стакан смесительный, поликарбонат, 0.54 л
Стакан смесительный, стекло 0.95 л, прозрачный
Стакан смесительный «Таймлесс», стекло 0.75 л
Стакан для шейкера, сталь нержавеющая, винил
Стакан смесительный «Пробар», с носиком, сталь нержавеющая
Стакан смесительный «Ресторан», градуированный
Мензурка 250 мл, стекло, прозрачная
Стакан «Свизл Чек» смесительный, хрусталь, прозрачный
Стакан смесительный «Хэпберн», хрустальное стекло
Стакан смесительный, хрусталь 0,75л
Стакан смесительный стекло, прозрачный