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Стакан смесительный стекло, прозрачный - фото 1

Стакан смесительный стекло, прозрачный

Артикул: CH-058-093
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота150 мм
  • Диаметр95 мм
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный

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