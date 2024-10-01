Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина220 мм
- Высота35 мм
- Диаметр100 мм
- Вес0,47 кг
- Материалнержавеющая сталь
- Цветсерый
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Нож кухонный для сыра, две ручки, «Универсал», сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 590
Нож для устриц сталь нержавеющая, пластик, длина 200мм
Вилка столовая «Монтевидео»
Тарелка пирожковая «Скалистос», диаметр 150мм
Линейка барная «Фруко Шульц»
Сотейник 7 л, без крышки, сталь нержавеющая
Тарелка «Оникс» с бортом
Трубочки без сгиба, полипропилен
Тарелка «Агат», диаметр 200мм
Щипцы для льда, сталь нержавеющая
Сито с пластиковой ручкой, антипригарное покрытие, 39 см, черный
Дуршлаг-сито, «Проотель», сталь нержавеющая, 39 см, металлическая
Сито-дозатор для сахарной пудры, сталь нержавеющая, 9 см, серебристый
Сито для муки, ячейки 0,5*0,5 мм, сталь нержавеющая, 30 см, серебристый
Сито-конус, «Проотель», сталь нержавеющая, 38 см, металлическая
Сито-конус, «Проотель», сталь нержавеющая, 32 см, металлическая
Дуршлаг-сито, «Проотель», сталь нержавеющая, 460 мм, металлическая
Сито-конус, сталь нержавеющая, 36,5 см, металлическая
Сито с ручкой, сталь нержавеющая, 34 см, стальной
Сито для муки, ячейки 2,0*2,0, сталь нержавеющая, 85 мм, металлический
Нож кухонный для сыра, две ручки, «Универсал», сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 590
Нож для устриц сталь нержавеющая, пластик, длина 200мм
Вилка столовая «Монтевидео»
Тарелка пирожковая «Скалистос», диаметр 150мм