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Сито с ручкой, сталь нержавеющая, 220 мм, металлическая - фото 1

Сито с ручкой, сталь нержавеющая, 220 мм, металлическая

Артикул: CH-058-676
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина220 мм
  • Высота35 мм
  • Диаметр100 мм
  • Вес0,47 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветсерый

Отзывы

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