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Ложка, пластиковая - фото 1

Ложка, пластиковая

Артикул: CH-057-793
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина350 мм
  • Глубина70 мм
  • Вес0.081 кг
  • Материалпластик
  • Цветчерный

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