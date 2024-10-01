Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина350 мм
- Глубина70 мм
- Вес0.081 кг
- Материалпластик
- Цветчерный
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Нож для чистки овощей «Масахиро» сталь нержавеющая
Вилка столовая «Адажио», длина 205мм
Салатник «Кунстверк» квадратный фарфор 0,5 л, белый
Блюдо «Трианон», ширина 350мм
Чашка бульонная «Кантри Стайл» фарфор, зеленая
Направляющая для бокалов «Пробар» сталь нержавеющая, серебряный
Линейка барная «Beatly Gin»
Чашка бульонная «Млечный путь», фарфор, фиолетовая
Ножницы кухонные, сталь, пластик
Шпажки для канапе «Краб», пластик, разноцветные
Ложка мерная, сталь нержавеющая, 20мл
Набор мерных ложек
Ложка кухонная, сталь нержавеющая
Вилка кухонная «Классика» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, металлический, черный
Вилка кухонная «Проотель» сталь нержавеющая, металлический
Вилка кухонная «Ривьера» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, металлический, черный
Вилка для мяса полипропилен, сталь нержавеющая, металлический,черный
Вилка «Банкет» сталь, металлическая
Вилка кухонная «Проотель» нержавеющая сталь, металлический
Веселка кухонная, бук, бежевая
Нож для чистки овощей «Масахиро» сталь нержавеющая
Вилка столовая «Адажио», длина 205мм
Салатник «Кунстверк» квадратный фарфор 0,5 л, белый
Блюдо «Трианон», ширина 350мм