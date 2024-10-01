Характеристики товара
Описание
Каркас тележки изготавливается из стального профиля прямоугольного сечения 25х25х1,5мм., дно- из листа нержавеющей стали, заполнение бортов- прутья из нержавеющих труб малого диаметра. Конструкция тележки комплектуется четырьмя колесами, одно из которых оборудованы тормозными устройствами.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина640 мм
- Ширина480 мм
- Высота950 мм
- Вес20 кг
- Материалнержавеющая сталь
- Короб для белья200 л
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.40 м3