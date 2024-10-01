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Тележка для прачечной из нержавейки Mikey - фото 1

Тележка для прачечной из нержавейки Mikey

Артикул: CH-067-115
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Каркас тележки изготавливается из стального профиля прямоугольного сечения 25х25х1,5мм., дно- из листа нержавеющей стали, заполнение бортов- прутья из нержавеющих труб малого диаметра. Конструкция тележки комплектуется четырьмя колесами, одно из которых оборудованы тормозными устройствами.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина640 мм
  • Ширина480 мм
  • Высота950 мм
  • Вес20 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Короб для белья200 л

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.40 м3

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