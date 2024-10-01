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Тележка для горничных из нержавеющей стали Michael - фото 1Тележка для горничных из нержавеющей стали Michael - фото 2Тележка для горничных из нержавеющей стали Michael - фото 3

Тележка для горничных из нержавеющей стали Michael

Артикул: CH-022-632
34 оценки
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Характеристики товара

Описание

Тележка для горничных из нержавейки с полками для развоза чистого белья и мешком на 110л. для сбора грязного белья. Каркас тележки изготовлен из зеркальной нержавеющей трубы. Полки изготовлены из нержавеющей листовой стали. Длина полки 50см. Колеса все поворотные, серая резина не оставляет следов на полу, одно колесо с тормозом. Тележка полностью сварная.

Размер50х80х95(В)
объем товара (м3)0.4
вес, кг.20

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина800 мм
  • Ширина550 мм
  • Высота950 мм
  • Вес20 кг
  • Цветсиний, серебряный

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