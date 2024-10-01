Характеристики товара
Описание
Тележка-стеллаж для хранения и транспортировки белья с 3-мя полками. Сварная конструкция из нержавеющей стали. Полки изготовлены из влагостойкой фанеры толщиной 18мм. Каркас изготовлен из профильной нержавеющей трубы размером 20х20х1,5мм. Нагрузка на полку до 100 кг. Возможно изготовление усиленных полок. Колеса все поворотные, серая резина не оставляет следов на полу, одно колесо с тормозом. Тележка полностью сварная.
Размер 40х120х160(В)
объем товара (м3) 0.8
вес, кг 30
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1200 мм
- Ширина400 мм
- Высота1600 мм
- Вес30 кг
- Допустимая нагрузка100 кг
- Цветсеребряный