Характеристики товара
Описание
Тележка-бак для белья на 300л. Корпус нержавеющая сталь. Каркас из нержавеющей трубы. Грузоподъемность 150кг. Колеса диаметром 300мм.неповоротные, 2 колеса диаметром 100мм. поворотные с тормозом. Тележка не герметичная.
Загрузочная масса сухого белья, кг 40
Объем, л 300
Максимальная грузоподъемность, кг 150
Масса, кг, не более 34
Габаритные размеры (в упаковке), мм
длина 900
ширина 500
высота 950
объем товара (м3 )0.5
вес, кг. 35
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина500 мм
- Ширина900 мм
- Высота980 мм
- Вес35 кг
- Допустимая нагрузка150 кг