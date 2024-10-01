от 14 890 ₽

Оптовая цена

Тележка для прачечной из нержавейки Riley

42

от 13 290 ₽

Оптовая цена

Тележка-стеллаж для перевозки и хранения белья

33

от 14 490 ₽

Оптовая цена

Тележка Мate

31

от 14 490 ₽

Оптовая цена

Тележка Coral для горничных универсальная

8

от 20 290 ₽

Оптовая цена

Тележка для горничных, универсальная с полками из МДФ

7

от 26 290 ₽

Оптовая цена

Тележка El Firdaus для напитков с полками из МДФ

6

17 290 ₽

Оптовая цена

Тележка-стеллаж для прачечной Davidson

15

от 21 090 ₽

Оптовая цена

Тележка для прачечной из нержавейки с дополнительным усилением

10

от 38 490 ₽

Оптовая цена

Тележка-стеллаж для прачечной из нержавейки

10

20 290 ₽

Оптовая цена

Тележка лофт Flow