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Тележка для прачечной из нержавейки Logan - фото 1

Тележка для прачечной из нержавейки Logan

Артикул: CH-015-457
45 оценок
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Характеристики товара

Описание

Тележка для белья на 120л. Корпус нержавеющая сталь. Грузоподъемность 50кг. Мешок из водонепроницаемой ткани. Крепление на липучках, заклепках и стропах.

Загрузочная масса сухого белья, кг: 13
Объем, л: 120
Максимальная грузоподъемность, кг: 50
Масса, кг, не более: 12

Размер: 55х55х95(В)
объем товара (м3): 0.25
вес, кг: 12


Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина550 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота950 мм
  • Вес12 кг
  • Цветбежевый

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