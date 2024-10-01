Характеристики товара
Описание
Тележка для белья на 120л. Корпус нержавеющая сталь. Грузоподъемность 50кг. Мешок из водонепроницаемой ткани. Крепление на липучках, заклепках и стропах.
Загрузочная масса сухого белья, кг: 13
Объем, л: 120
Максимальная грузоподъемность, кг: 50
Масса, кг, не более: 12
Размер: 55х55х95(В)
объем товара (м3): 0.25
вес, кг: 12
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина550 мм
- Глубина550 мм
- Высота950 мм
- Вес12 кг
- Цветбежевый