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Тележка Perth разборная для горничной, бордовый - фото 1Тележка Perth разборная для горничной, бордовый - фото 2

Тележка Perth разборная для горничной, бордовый

Артикул: CH-066-765
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Гостиничная тележка используются для одновременного проведения всех работ по обслуживанию номерного фонда в гостиницах, отелях, домах отдыха, санаториях, палат в больничных комплексах, госпиталях. Модель тележки комплектуется тремя сетчатыми полками (500х500 мм), мешками из высокопрочного нейлона 135 л., на кронштейне.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина850 мм
  • Ширина510 мм
  • Высота1120 мм
  • Вес18 кг
  • Короб для белья135 л
  • Цветбордовый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки550 мм
  • Высота упаковки350 мм
  • Глубина упаковки1150 мм
  • Объём упаковки0.22 м3

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