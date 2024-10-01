Характеристики товара
Описание
Когда в центре появляется новый стол-река из двух половинок настоящего живого массива, по которому протекает настоящая перламутровая река, залитая эпоксидной смолой, время останавливается, чтобы насладиться игрой его цвета и движением линий, покрытый маслом и отполированный до блеска новой сверкающей стол. Внесёт особый уют и не оставит никого равнодушным.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина2500 мм
- Ширина900 мм
- Высота750 мм