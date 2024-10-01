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Стол Перламутр

Артикул: CH-066-403
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

Когда в центре появляется новый стол-река из двух половинок настоящего живого массива, по которому протекает настоящая перламутровая река, залитая эпоксидной смолой, время останавливается, чтобы насладиться игрой его цвета и движением линий, покрытый маслом и отполированный до блеска новой сверкающей стол. Внесёт особый уют и не оставит никого равнодушным.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина2500 мм
  • Ширина900 мм
  • Высота750 мм

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