Характеристики товара
Описание
Элегантный стол без механизма трансформации. Отличается высокой устойчивостью и прекрасно сочетается с модными кухнями. Обеспечивает достаточно пространства для ног. Роскошная блестящая керамическая поверхность
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина2800 мм
- Глубина1200 мм
- Высота760 мм
- Толщина столешницы16 мм
- Вес106.1 кг
- Материал столешницыЛДСП, керамика
- Цветсерый, черный, золотой
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет