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Настоящее фото товара Стол Далли, черный/керамика, произведённого компанией ChiedoCover
Стол Далли, черный/керамика
9 оценок
105 290
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Стол Далли, черный/керамика - фото 1Стол Далли, черный/керамика - фото 2
Новинка

Стол Далли, черный/керамика

Артикул: CH-089-010
9 оценок
Основные характеристики
  • Ширина2800 мм
  • Глубина1200 мм
  • Высота760 мм
  • Толщина столешницы16 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Элегантный стол без механизма трансформации. Отличается высокой устойчивостью и прекрасно сочетается с модными кухнями. Обеспечивает достаточно пространства для ног. Роскошная блестящая керамическая поверхность

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина2800 мм
  • Глубина1200 мм
  • Высота760 мм
  • Толщина столешницы16 мм
  • Вес106.1 кг
  • Материал столешницыЛДСП, керамика
  • Цветсерый, черный, золотой

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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