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Стол деревянный Бевье молочный

Артикул: CH-035-597
36 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина1500 мм
  • Ширина900 мм
  • Высота770 мм
  • Вес40 кг
  • Объем0.167 л
  • Материал ножекМассив бука
  • Количество мест6
  • Страна изготовленияРоссия

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