Характеристики товара
Основные характеристики
- Длина1200 мм
- Ширина800 мм
- Высота770 мм
- Вес40 кг
- Объем0.167 л
- Материал ножекМассив бука
- Количество мест4
- Страна изготовленияРоссия
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