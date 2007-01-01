Характеристики товара
Описание
Отлично впишется в рабочий кабинет или детскую комнату.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина530 мм
- Глубина1230 мм
- Высота805 мм
- Вес14.7 кг
- Максимальная нагрузка60 кг
- Материал столешницыМДФ
- Материал ножекмассив дерева
- Цветбежевый, черный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки1230 мм
- Высота упаковки590 мм
- Глубина упаковки150 мм
- Вес упаковки16.8 кг
- Объём упаковки0.11 м3
- Габариты упаковки для логистики1230
- Изделия стопируютсяНет