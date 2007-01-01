Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стол письменный Пирамид 118х53 светлое дерево/серый, произведённого компанией ChiedoCover
Стол письменный Пирамид 118х53 светлое дерево/серый
26 оценок
18 49039
29 990 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стол письменный Пирамид 118х53 светлое дерево/серый - фото 1Стол письменный Пирамид 118х53 светлое дерево/серый - фото 2Стол письменный Пирамид 118х53 светлое дерево/серый - фото 3Стол письменный Пирамид 118х53 светлое дерево/серый - фото 4
Распродажа

Стол письменный Пирамид 118х53 светлое дерево/серый

Артикул: CH-050-056
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина530 мм
  • Глубина1230 мм
  • Высота805 мм
  • Вес14.7 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол барный Лилия, ЛДСП
Фотография товара Стол барный Лилия, ЛДСП от компании ChiedoCover.
Следующий Стол обеденный Ballet 100*75 серый
Фотография товара Стол обеденный Ballet 100*75 серый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Отлично впишется в рабочий кабинет или детскую комнату.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина530 мм
  • Глубина1230 мм
  • Высота805 мм
  • Вес14.7 кг
  • Максимальная нагрузка60 кг
  • Материал столешницыМДФ
  • Материал ножекмассив дерева
  • Цветбежевый, черный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки1230 мм
  • Высота упаковки590 мм
  • Глубина упаковки150 мм
  • Вес упаковки16.8 кг
  • Объём упаковки0.11 м3
  • Габариты упаковки для логистики1230
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Фотография товара Стол Брик M 140, бетон Портленд/ белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Брик M 140, бетон Портленд/ белый, произведённого компанией ChiedoCover
от19 69036
30 490 ₽Оптовая цена

Стол Брик M 140, бетон Портленд/ белый

47
  • белый, серый
  • бежевый, белый
  • серый, черный
В наличии 17 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол Ivar 180, MARBLES Белый мрамор, итальянская керамика от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Ivar 180, MARBLES Белый мрамор, итальянская керамика, произведённого компанией ChiedoCover
от109 09049
209 990 ₽Оптовая цена

Стол Ivar 180, MARBLES Белый мрамор, итальянская керамика

44
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стол раскладной Теодоро, орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол раскладной Теодоро, орех, произведённого компанией ChiedoCover
от17 590
Оптовая цена

Стол раскладной Теодоро, орех

49
Фотография товара Стол деревянный Центавр бетон / графит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол деревянный Центавр бетон / графит, произведённого компанией ChiedoCover
19 290
Оптовая цена

Стол деревянный Центавр бетон / графит

42
В наличии 22 шт.
Фотография товара Стол деревянный Дорсет молочный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол деревянный Дорсет молочный, произведённого компанией ChiedoCover
от56 290
Оптовая цена

Стол деревянный Дорсет молочный

49
В наличии 3 шт.
Фотография товара Стол деревянный Красидиано молочный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол деревянный Красидиано молочный, произведённого компанией ChiedoCover
от58 590
Оптовая цена

Стол деревянный Красидиано молочный

39
В наличии 3 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол обеденный Даймакс 180*90 темное дерево от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Даймакс 180*90 темное дерево, произведённого компанией ChiedoCover
38 19015
44 490 ₽Оптовая цена

Стол обеденный Даймакс 180*90 темное дерево

26
В наличии 4 шт.
Фотография товара Стол журнальный Olman от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол журнальный Olman, произведённого компанией ChiedoCover
от5 690

Стол журнальный Olman

7
Фотография товара Стол Skandi белый 90см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Skandi белый 90см, произведённого компанией ChiedoCover
от12 490
Оптовая цена

Стол Skandi белый 90см

10
В наличии 26 шт.
Фотография товара Стол пластиковый обеденный Степ + Степ Мини,черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол пластиковый обеденный Степ + Степ Мини,черный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 990
Оптовая цена

Стол пластиковый обеденный Степ + Степ Мини,черный

5
В наличии 40 шт.

Другие товары из раздела обеденные столы

Распродажа
Настоящее фото товара Стол Финиция, прозрачный, закаленное стекло, произведённого компанией ChiedoCover
21 39029
30 090 ₽Оптовая цена

Стол Финиция, прозрачный, закаленное стекло

44
В наличии 15 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол Target Circle 90*90 черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Target Circle 90*90 черный, произведённого компанией ChiedoCover
13 79024
17 990 ₽Оптовая цена

Стол Target Circle 90*90 черный

26
  • коричневый
  • бежевый, белый
В наличии 56 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол барный Form 60*60 белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол барный Form 60*60 белый, произведённого компанией ChiedoCover
15 69038
24 990 ₽Оптовая цена

Стол барный Form 60*60 белый

26
  • белый
  • черный
  • бежевый, черный
В наличии 101 шт.
Фотография товара Стол Гастон от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Гастон, произведённого компанией ChiedoCover
от36 790
Оптовая цена

Стол Гастон

7
Фотография товара Стол Сканди К 100, Натуральное дерево/Слоновая кость от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Сканди К 100, Натуральное дерево/Слоновая кость, произведённого компанией ChiedoCover
от25 090
Оптовая цена

Стол Сканди К 100, Натуральное дерево/Слоновая кость

6
  • бежевый, белый
  • коричневый
В наличии 4 шт.
Фотография товара Стол Монте 120, Натуральное дерево/Слоновая кость от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Монте 120, Натуральное дерево/Слоновая кость, произведённого компанией ChiedoCover
от34 590
Оптовая цена

Стол Монте 120, Натуральное дерево/Слоновая кость

13
  • бежевый, коричневый
  • коричневый, белый
В наличии 4 шт.
Фотография товара Стол Монте 120, Орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Монте 120, Орех, произведённого компанией ChiedoCover
от34 090
Оптовая цена

Стол Монте 120, Орех

14
  • бежевый, коричневый
  • коричневый, белый
В наличии 4 шт.
Фотография товара Стол Монте К 90, Венге от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Монте К 90, Венге, произведённого компанией ChiedoCover
от26 690
Оптовая цена

Стол Монте К 90, Венге

11
  • коричневый, черный
  • бежевый, коричневый
Фотография товара Стол раскладной Колон Лофт 120(160)х75х75 25 мм бетон, матовый черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол раскладной Колон Лофт 120(160)х75х75 25 мм бетон, матовый черный, произведённого компанией ChiedoCover
от14 090
Оптовая цена

Стол раскладной Колон Лофт 120(160)х75х75 25 мм бетон, матовый черный

6
  • белый, серый
  • коричневый, черный
  • серый, черный
В наличии 4 шт.
Фотография товара Стол БАРК 180 цвет СА035, керамика / Орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол БАРК 180 цвет СА035, керамика / Орех, произведённого компанией ChiedoCover
82 790

Стол БАРК 180 цвет СА035, керамика / Орех

15
В наличии 13 шт.

Товар в корзине

Стол письменный Пирамид 118х53 светлое дерево/серый
Стол письменный Пирамид 118х53 светлое дерево/серый
18 490
29 990 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности