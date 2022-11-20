Характеристики товара
Основные характеристики
- Длина1600 мм
- Ширина900 мм
- Высота780 мм
- Вес31 кг
- Материал столешницыМДФ
- Материал ножекметалл
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Тюльпан лайт, велюр серый, ножки металл