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Стол Frame

Артикул: CH-049-726
10 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина1600 мм
  • Ширина900 мм
  • Высота780 мм
  • Вес31 кг
  • Материал столешницыМДФ
  • Материал ножекметалл

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