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Стул С-14

Артикул: CH-067-222
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина500 мм
  • Глубина480 мм
  • Высота970 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Материал каркасабук

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