Характеристики товара
Описание
Изысканный обеденный стол строгой формы. Размер столешницы 180х100 см, высота - 76 см. Строгие формы столешницы и ножек, нехарактерные для садовой мебели стиле, идеально подойдут для украшения терассы, сада или уютного уголка сада. Поставка в натуральном неокрашенном виде.
Материал - сосна (массив/срощенный массив), шиповано-клееные соединения собраных узлов, поставка в разобраном виде, упаковано в термоусадочную пленку, подробная инструкция-схема по сборке, оцинкованная фурнитура и инструмент для сборки в комплекте. Пиковая нагрузка 200 кг.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1800 мм
- Ширина1000 мм
- Высота730 мм
- Вес39 кг
- Максимальная нагрузка200 кг
- Материал каркасадерево
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Ширина упаковки1810 мм
- Высота упаковки100 мм
- Глубина упаковки1060 мм
- Вес упаковки38.80 кг
- Объём упаковки0.19 м3
- Изделия стопируютсяНет