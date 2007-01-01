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Стол Омбракс - фото 1

Стол Омбракс

Артикул: CH-015-885
46 оценок
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Характеристики товара

Описание

Изысканный обеденный стол строгой формы. Размер столешницы 180х100 см, высота - 76 см. Строгие формы столешницы и ножек, нехарактерные для садовой мебели стиле, идеально подойдут для украшения терассы, сада или уютного уголка сада. Поставка в натуральном неокрашенном виде.
Материал - сосна (массив/срощенный массив), шиповано-клееные соединения собраных узлов, поставка в разобраном виде, упаковано в термоусадочную пленку, подробная инструкция-схема по сборке, оцинкованная фурнитура и инструмент для сборки в комплекте. Пиковая нагрузка 200 кг.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1800 мм
  • Ширина1000 мм
  • Высота730 мм
  • Вес39 кг
  • Максимальная нагрузка200 кг
  • Материал каркасадерево
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки1810 мм
  • Высота упаковки100 мм
  • Глубина упаковки1060 мм
  • Вес упаковки38.80 кг
  • Объём упаковки0.19 м3
  • Изделия стопируютсяНет

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