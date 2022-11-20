Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота760 мм
- Ширина1400 мм
- Глубина900 мм
- Материал каркасаполипропилен, труба
- Материал столешницыЛДСП, ЛДСП 38 мм
- Страна изготовленияРоссия
Стол Лидер 1
Стол Лидер 2
Стол Лидер 6
Стол Лидер 10
Стол Лидер 10 с передней стенкой
Стол Лидер 1, уличный из реек, светлый
Стол Лидер 1 с подставкой для ног
Стол Лидер 2, кромка ПВХ
Стол Лидер 1, столешница МДФ
Стол Лидер 23 прямоугольный
Подстолье барное хромированное 1004
Стол Онтарио
Стол Максимус
Стол журнальный Д2
Столешница Дуолит, прямоугольник 110x60
Столешница Дуолит, прямоугольник 110x70
Столешница Дуолит, прямоугольник 120x40
Столешница Дуолит, прямоугольник 120x60
Столешница Дуолит, прямоугольник 120x80
Кровать Виктория
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать куб Метис
Кровать куб Ома
Кровать куб Магера
Кровать куб Арди