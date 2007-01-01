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Стол обеденный JACKSON, черный, дуб

Артикул: CH-072-562
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Столешница и вставка ЛДСП, Толщина столешницы 35 мм по бортикам + 18 мм. кромка ABS 2мм. Каркас ЛДСП 18 мм, кромка ABS 0,5мм. Ноги металлические труба сечение 60х30, крашенные порошковой краской C раздвижным синхронным механизмом.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1380/1800 мм
  • Ширина850 мм
  • Высота760 мм

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Стол обеденный JACKSON, черный, дуб
Стол обеденный JACKSON, черный, дуб
31 790
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