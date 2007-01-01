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Настоящее фото товара Стол Классик 80М, квадратная столешница, ЛМДФ Дуб Фэрбэнк, произведённого компанией ChiedoCover
Стол Классик 80М, квадратная столешница, ЛМДФ Дуб Фэрбэнк
6 оценок
6 190
Товар в корзине. Перейти
Стол Классик 80М, квадратная столешница, ЛМДФ Дуб Фэрбэнк - фото 1Стол Классик 80М, квадратная столешница, ЛМДФ Дуб Фэрбэнк - фото 2Стол Классик 80М, квадратная столешница, ЛМДФ Дуб Фэрбэнк - фото 3Стол Классик 80М, квадратная столешница, ЛМДФ Дуб Фэрбэнк - фото 4Стол Классик 80М, квадратная столешница, ЛМДФ Дуб Фэрбэнк - фото 5

Стол Классик 80М, квадратная столешница, ЛМДФ Дуб Фэрбэнк

Артикул: CH-087-309
6 оценок
Основные характеристики
  • Длина800 мм
  • Ширина800 мм
  • Высота750 мм
  • Толщина столешницы40 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стол Классик 80М — настоящая классика общественных интерьеров, лаконичный и функциональный элемент, без которого сложно представить современное заведение формата Хорека.

Прочная металлическая конструкция опоры и массивное основание обеспечивают устойчивость и выдерживают интенсивное ежедневное использование. Геометрически чёткий силуэт, прямые линии и аккуратная квадратная столешница подчёркивают современный характер пространства, создавая атмосферу стильного минимализма.

Оптимальный диаметр столешницы позволяет комфортно разместить посуду и сервировку, не перегружая помещение. Гости оценят удобство посадки — центральная опора не мешает ногам и даёт свободу при расстановке стульев.
Мы понимаем, насколько важна надёжность в сфере Хорека. Именно поэтому при создании этого стола особое внимание уделено качеству материалов и покрытий. Металлическая база устойчива к ударам, царапинам и сколам, а износостойкая столешница легко переносит частые уборки, контакты с посудой и напитками, сохраняя презентабельный внешний вид.

Ключевые преимущества:

• Непревзойдённая прочность: рассчитан на интенсивную эксплуатацию в заведениях с высокой проходимостью.
• Лёгкость в уходе: все поверхности легко очищаются от загрязнений, что экономит время и ресурсы персонала.
• Современный дизайн: лаконичная форма и чёткая геометрия подчеркнут индивидуальность вашего интерьера.
• Комфорт для гостей: центральная опора и продуманная форма столешницы обеспечивают удобство посадки.
• Долгосрочная инвестиция: устойчивые к износу материалы и надёжная конструкция позволяют надолго забыть о замене столов.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина800 мм
  • Ширина800 мм
  • Высота750 мм
  • Толщина столешницы40 мм
  • Вид кромкиПВХ
  • Материал столешницыЛМДФ
  • Материал подстольяметалл
  • Страна изготовленияРоссия
  • ФормаКвадратная

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Варианты размеров

Длина ммШирина ммВысота ммМатериал столешницыТолщина столешницы ммЦена
800800740ЛДСП166190
800800740HPL409390
800800740ЛДСП326990
800800740HPL228590
Характеристики товараИнструкция по эксплуатацииВарианты размеров
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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Надёжная упаковка

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