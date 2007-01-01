Характеристики товара
Описание
Стол Классик 66 – идеальное сочетание элегантности и функциональности.
Стол Классик 66 с лаконичным дизайном создан для ресторанов, кафе, отелей и бизнес-пространств, где ценится гармония формы и содержания.
Современная классика в дизайне: сочетание светлой деревянной столешницы с массивными черными опорами. Четкие геометрические формы без лишних деталей создают ощущение порядка и гармонии.
Усиленная конструкция с двумя цилиндрическими опорами и широким основанием гарантирует исключительную устойчивость. Практичные материалы: износостойкая столешница и прочный металлический каркас с матовым покрытием.
Универсальность применения – одинаково органичен в обеденных зонах, переговорных и ресепшн-пространствах. Регулируемые ножки обеспечивают идеальную устойчивость на любых поверхностях.
Проверенная надежность конструкции подтверждена интенсивной эксплуатацией. Нейтральная цветовая гамма впишется в любой современный интерьер
Стол Классик 66 – это разумный баланс цены и качества для вашего бизнеса.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1200 мм
- Ширина800 мм
- Высота750 мм
- Вес48.51 кг
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет