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Стол Классик 66

Артикул: CH-071-125
14 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Фотография товара Журнальный столик Скандика от компании ChiedoCover.
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Фотография товара Барный стол Уэмбли от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стол Классик 66 – идеальное сочетание элегантности и функциональности.

Стол Классик 66 с лаконичным дизайном создан для ресторанов, кафе, отелей и бизнес-пространств, где ценится гармония формы и содержания.

Современная классика в дизайне: сочетание светлой деревянной столешницы с массивными черными опорами. Четкие геометрические формы без лишних деталей создают ощущение порядка и гармонии.

Усиленная конструкция с двумя цилиндрическими опорами и широким основанием гарантирует исключительную устойчивость. Практичные материалы: износостойкая столешница и прочный металлический каркас с матовым покрытием.

Универсальность применения – одинаково органичен в обеденных зонах, переговорных и ресепшн-пространствах. Регулируемые ножки обеспечивают идеальную устойчивость на любых поверхностях.

Проверенная надежность конструкции подтверждена интенсивной эксплуатацией. Нейтральная цветовая гамма впишется в любой современный интерьер

Стол Классик 66 – это разумный баланс цены и качества для вашего бизнеса.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1200 мм
  • Ширина800 мм
  • Высота750 мм
  • Вес48.51 кг

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Стол Классик 66
Стол Классик 66
24 390
В корзине

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