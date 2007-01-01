Характеристики товара
Описание
Стол Клир с привычной и максимально удобной формой. Стол прямоугольный - удобно ставить к стене. Бесшовная столешница с максимальной полезной площадью и безопасными углами. Опоры разнесены максимально по краям и не мешают поставить даже крупные стулья или кресла. Тонкое подстолье обеспечивает комфортную посадку даже высоким людям. Раскладка сдвижная, +40см
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1200/1600 мм
- Глубина800 мм
- Высота760 мм
- Вес46.4 кг
- Материал столешницыкерамика
- Материал каркасаметалл
- Модификации столаРаздвижной
- Механизмбабочка
- Вставка400 мм
- Цветбелый, мрамор
- ФормаПрямоугольная
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет