Характеристики товара
Описание
Комплект для лаунж-зоны «Равенна» рассчитан на 4 персоны.
В состав входят:
- двухместный диван- 1180×680×810 мм.
- 2 кресла - 570×680×810 мм.
- журнальный столик - 1000×500×420 мм.
Комплект выполнен из круглого искусственного ротанга соломенного цвета. Каркас - из легкого и прочного алюминия. Подушки со съёмными чехлами - из 100% полиэстера, плотностью 230гр/м2 с влагоотталкивающей пропиткой.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Вес44,5 кг
- Материал каркасаалюминий, ротанг
- Цветбежевый
- Обивкаполиэстер
Параметры упаковки
- Вес упаковки46.50 кг
- Изделия стопируютсяНет