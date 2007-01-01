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Лаунж-зона Равенна из искусственного ротанга, соломенный

Артикул: CH-076-721
10 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Комплект для лаунж-зоны «Равенна» рассчитан на 4 персоны.

В состав входят:

  • двухместный диван- 1180×680×810 мм.
  • 2 кресла - 570×680×810 мм.
  • журнальный столик - 1000×500×420 мм.

Комплект выполнен из круглого искусственного ротанга соломенного цвета. Каркас - из легкого и прочного алюминия. Подушки со съёмными чехлами - из 100% полиэстера, плотностью 230гр/м2 с влагоотталкивающей пропиткой.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Вес44,5 кг
  • Материал каркасаалюминий, ротанг
  • Цветбежевый
  • Обивкаполиэстер

Параметры упаковки

  • Вес упаковки46.50 кг
  • Изделия стопируютсяНет

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Товар в корзине

Лаунж-зона Равенна из искусственного ротанга, соломенный
Лаунж-зона Равенна из искусственного ротанга, соломенный
139 690
В корзине

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