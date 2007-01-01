Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стол обеденный Дис прямоугольный со стеклом 100х180х76, произведённого компанией ChiedoCover
Стол обеденный Дис прямоугольный со стеклом 100х180х76
14 оценок
51 590
Товар в корзине. Перейти
Стол обеденный Дис прямоугольный со стеклом 100х180х76 - фото 1Стол обеденный Дис прямоугольный со стеклом 100х180х76 - фото 2Стол обеденный Дис прямоугольный со стеклом 100х180х76 - фото 3

Стол обеденный Дис прямоугольный со стеклом 100х180х76

Артикул: CH-073-872
14 оценок
Основные характеристики
  • Длина1800 мм
  • Ширина1000 мм
  • Высота760 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол обеденный Дис круглый со стеклом Д150
Фотография товара Стол обеденный Дис круглый со стеклом Д150 от компании ChiedoCover.
Следующий Стол обеденный Рос квадратный со стеклом 100х100х76
Фотография товара Стол обеденный Рос квадратный со стеклом 100х100х76 от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание


Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1800 мм
  • Ширина1000 мм
  • Высота760 мм

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Журнальный стол ВОЯЖ, 1100x650 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Журнальный стол ВОЯЖ, 1100x650, произведённого компанией ChiedoCover
31 190
Оптовая цена

Журнальный стол ВОЯЖ, 1100x650

39
Фотография товара Стол садовый Тино, мокка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол садовый Тино, мокка, произведённого компанией ChiedoCover
25 290
Оптовая цена

Стол садовый Тино, мокка

50
Фотография товара Стол садовый Тино, 140, табак от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол садовый Тино, 140, табак, произведённого компанией ChiedoCover
35 790
Оптовая цена

Стол садовый Тино, 140, табак

44
Настоящее фото товара Джамму стол обеденный прямоугольный 8 мест, серый, произведённого компанией ChiedoCover
35 590
Оптовая цена

Джамму стол обеденный прямоугольный 8 мест, серый

40
В наличии 2 шт.
Фотография товара Нерул стол обеденный овальный, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Нерул стол обеденный овальный, серый, произведённого компанией ChiedoCover
38 190
Оптовая цена

Нерул стол обеденный овальный, серый

46
В наличии 5 шт.
Фотография товара Стол Lyon прямоугольный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Lyon прямоугольный, произведённого компанией ChiedoCover
от30 990
Оптовая цена

Стол Lyon прямоугольный

14
Настоящее фото товара Стол Rimini, произведённого компанией ChiedoCover
от16 990
Оптовая цена

Стол Rimini

5
Настоящее фото товара Стол Split бирюзовый , произведённого компанией ChiedoCover
от5 590
Оптовая цена

Стол Split бирюзовый

15
Настоящее фото товара Стол Split серый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 590
Оптовая цена

Стол Split серый

10
Настоящее фото товара Стол журнальный Boston, произведённого компанией ChiedoCover
от12 590
Оптовая цена

Стол журнальный Boston

13

Другие товары из раздела столы из ротанга

Настоящее фото товара Хассан стол обеденный прямоугольный 6 мест, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
30 190
Оптовая цена

Хассан стол обеденный прямоугольный 6 мест, коричневый

50
В наличии 22 шт.
Фотография товара Стол кофейный Рос со стеклом, круглый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол кофейный Рос со стеклом, круглый, произведённого компанией ChiedoCover
11 090

Стол кофейный Рос со стеклом, круглый

7
Фотография товара Стол журнальный Диана со стеклом от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол журнальный Диана со стеклом, произведённого компанией ChiedoCover
8 390

Стол журнальный Диана со стеклом

12
Фотография товара Стол кофейный Беиг со стеклом от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол кофейный Беиг со стеклом, произведённого компанией ChiedoCover
36 590

Стол кофейный Беиг со стеклом

7
Настоящее фото товара Стол кофейный Ривиа со стеклом, произведённого компанией ChiedoCover
49 690

Стол кофейный Ривиа со стеклом

12
Фотография товара Лаунж-зона Тито из искусственного ротанга, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Лаунж-зона Тито из искусственного ротанга, серый, произведённого компанией ChiedoCover
492 690
Оптовая цена

Лаунж-зона Тито из искусственного ротанга, серый

14
Фотография товара Толедо лаунж-зона соломенная из искусственного ротанга от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Толедо лаунж-зона соломенная из искусственного ротанга, произведённого компанией ChiedoCover
97 590
Оптовая цена

Толедо лаунж-зона соломенная из искусственного ротанга

10
Фотография товара Сицилия обеденная группа плетеная, цвет соломенный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Сицилия обеденная группа плетеная, цвет соломенный, произведённого компанией ChiedoCover
180 790
Оптовая цена

Сицилия обеденная группа плетеная, цвет соломенный

9
Фотография товара Дольче обеденная группа из искусственного ротанга, цвет графит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Дольче обеденная группа из искусственного ротанга, цвет графит, произведённого компанией ChiedoCover
187 190
Оптовая цена

Дольче обеденная группа из искусственного ротанга, цвет графит

13
Фотография товара Канны лаунж-зона 4-местная плетеная из роупа (веревки), темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Канны лаунж-зона 4-местная плетеная из роупа (веревки), темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
212 590
Оптовая цена

Канны лаунж-зона 4-местная плетеная из роупа (веревки), темно-серый

8

Товар в корзине

Стол обеденный Дис прямоугольный со стеклом 100х180х76
Стол обеденный Дис прямоугольный со стеклом 100х180х76
51 590
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности