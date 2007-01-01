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Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1200х800, серый, шампань, кромка ПВХ, без отбойников, произведённого компанией ChiedoCover
Стол Лидер 1, 1200х800, серый, шампань, кромка ПВХ, без отбойников
7 оценок
4 190
Товар в корзине. Перейти
Стол Лидер 1, 1200х800, серый, шампань, кромка ПВХ, без отбойников - фото 1Стол Лидер 1, 1200х800, серый, шампань, кромка ПВХ, без отбойников - фото 2Стол Лидер 1, 1200х800, серый, шампань, кромка ПВХ, без отбойников - фото 3Видеообзор стола модель Лидер 1 - ChiedoCover - видео 4
Товар в интерьере
Реальное изображение товара 1 Стол Лидер 1, 1200х800, серый, шампань, кромка ПВХ, без отбойников производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Стол Лидер 1, 1200х800, серый, шампань, кромка ПВХ, без отбойников производства ChiedoCover
МИНПРОМТОРГ

Товар в реестре Минпромторга РФ

Стол Лидер 1, 1200х800, серый, шампань, кромка ПВХ, без отбойников

Артикул: CH-069-095
7 оценок
Основные характеристики
  • Ширина1200 мм
  • Глубина800 мм
  • Высота750 мм
  • Толщина столешницы16, 26 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Фотография товара Стол Лидер 1, 900х600, серый, шампань, кромка ПВХ, без отбойников от компании ChiedoCover.
Следующий Стол Лидер 1, 1200х800, серебро, ясень, кромка ПВХ
Фотография товара Стол Лидер 1, 1200х800, серебро, ясень, кромка ПВХ от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стол Лидер – это идеальное решение для мероприятий любого формата! Они сочетают в себе стильный дизайн, надежность и практичность, что делает их незаменимыми для банкетов, свадеб, фуршетов, кейтеринга, корпоративов, конференций и выставок. Благодаря прочным материалам и устойчивой конструкции, столы выдерживают интенсивное использование, сохраняя безупречный внешний вид.

Прямоугольная форма столешницы позволяет удобно размещать гостей и эффективно использовать пространство. Такие столы легко комбинируются в длинные линии, что особенно удобно для фуршетов и банкетов.

Модели оснащены удобным механизмом складывания и имеют легкий вес, что упрощает их хранение. Компактные размеры в сложенном виде позволяют сэкономить место и снизить затраты на транспортировку.

Вы сможете подобрать идеальный стол, выбрав размер столешницы, цвет каркаса и покрытия, чтобы он гармонично вписался в интерьер вашего мероприятия. Простота сборки и долговечность делают эти столы лучшим выбором для профессионалов в сфере кейтеринга.

Высота стола может варьироваться +-10 мм от размера, указанного на сайте


Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина1200 мм
  • Глубина800 мм
  • Высота750 мм
  • Толщина столешницы16, 26 мм
  • Вид кромкиПВХ
  • Материал столешницыЛДСП
  • Материал каркасасталь
  • Материал подстольясталь
  • Модификации столаСкладной, Скругленные углы
  • Цвет подстольяШампань
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияРоссия
  • ФормаПрямоугольная

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки1250 мм
  • Высота упаковки850 мм
  • Глубина упаковки160 мм
  • Вес упаковки48/66 кг
  • Объём упаковки0.17 м3
  • Изделия стопируютсяНет

Варианты размеров

Длинамм Ширинамм Высотамм Столешницамм Вескг Оптовая цена
900 600 750 16 16.6 3690
1200 600 750 16 19.5 3790
1200 800 750 16 23.3 4090
1500 800 750 16 27.2 4390
1500 900 750 16 29.6 4490
900 600 760 26 22.0 5490
1200 600 760 26 26.7 5990
1200 800 760 26 33.0 6790
1500 800 760 26 39.2 7190
1500 900 760 26 43.1 7390
900 600 766 32 25.3 5690
1200 600 766 32 31.0 6290
1200 800 766 32 38.7 7190
1500 900 766 32 51,2 7990






Варианты каркасаВарианты столешницыХарактеристики товараИнструкция по эксплуатацииВарианты размеров
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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Надёжная упаковка

Отзывы

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Варианты каркаса - Покрытие

Стол Лидер 1, 1200х800, серый, шампань, кромка ПВХ, без отбойников - каркас в цвете ЗолотоЗолото
Стол Лидер 1, 1200х800, серый, шампань, кромка ПВХ, без отбойников - каркас в цвете ШампаньШампань
Стол Лидер 1, 1200х800, серый, шампань, кромка ПВХ, без отбойников - каркас в цвете БронзаБронза
Стол Лидер 1, 1200х800, серый, шампань, кромка ПВХ, без отбойников - каркас в цвете ТитанТитан
Стол Лидер 1, 1200х800, серый, шампань, кромка ПВХ, без отбойников - каркас в цвете ЧерныйЧерный
Стол Лидер 1, 1200х800, серый, шампань, кромка ПВХ, без отбойников - каркас в цвете БелыйБелый
Стол Лидер 1, 1200х800, серый, шампань, кромка ПВХ, без отбойников - каркас в цвете СереброСеребро
Стол Лидер 1, 1200х800, серый, шампань, кромка ПВХ, без отбойников - каркас в цвете Красное деревоКрасное дерево
Стол Лидер 1, 1200х800, серый, шампань, кромка ПВХ, без отбойников - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
Стол Лидер 1, 1200х800, серый, шампань, кромка ПВХ, без отбойников - каркас в цвете Темный орехТемный орех
Стол Лидер 1, 1200х800, серый, шампань, кромка ПВХ, без отбойников - каркас в цвете Антик Серебро 5SNАнтик Серебро 5SN
Стол Лидер 1, 1200х800, серый, шампань, кромка ПВХ, без отбойников - каркас в цвете Антик Серебро 4SNАнтик Серебро 4SN
Стол Лидер 1, 1200х800, серый, шампань, кромка ПВХ, без отбойников - каркас в цвете Антикварная медь 5SNАнтикварная медь 5SN
Стол Лидер 1, 1200х800, серый, шампань, кромка ПВХ, без отбойников - каркас в цвете Антик Бронза 5SАнтик Бронза 5S

Варианты столешницы - HPL

Стол Лидер 1, 1200х800, серый, шампань, кромка ПВХ, без отбойников - столешница в цвете Белый Белый
Стол Лидер 1, 1200х800, серый, шампань, кромка ПВХ, без отбойников - столешница в цвете Статуарио ВенатоСтатуарио Венато
Стол Лидер 1, 1200х800, серый, шампань, кромка ПВХ, без отбойников - столешница в цвете Ароза светлаяАроза светлая
Стол Лидер 1, 1200х800, серый, шампань, кромка ПВХ, без отбойников - столешница в цвете КунгурКунгур
Стол Лидер 1, 1200х800, серый, шампань, кромка ПВХ, без отбойников - столешница в цвете Ясень Прибрежный натуральныйЯсень Прибрежный натуральный
Стол Лидер 1, 1200х800, серый, шампань, кромка ПВХ, без отбойников - столешница в цвете Блэквуд сатиновыйБлэквуд сатиновый
Стол Лидер 1, 1200х800, серый, шампань, кромка ПВХ, без отбойников - столешница в цвете Дуб ВотанДуб Вотан
Стол Лидер 1, 1200х800, серый, шампань, кромка ПВХ, без отбойников - столешница в цвете Морское дерево карбонМорское дерево карбон

Варианты столешницы - ЛДСП

Стол Лидер 1, 1200х800, серый, шампань, кромка ПВХ, без отбойников - столешница в цвете БелыйБелый
Стол Лидер 1, 1200х800, серый, шампань, кромка ПВХ, без отбойников - столешница в цвете СерыйСерый
Стол Лидер 1, 1200х800, серый, шампань, кромка ПВХ, без отбойников - столешница в цвете БукБук
Стол Лидер 1, 1200х800, серый, шампань, кромка ПВХ, без отбойников - столешница в цвете ОрехОрех
Стол Лидер 1, 1200х800, серый, шампань, кромка ПВХ, без отбойников - столешница в цвете ВенгеВенге
Стол Лидер 1, 1200х800, серый, шампань, кромка ПВХ, без отбойников - столешница в цвете Дуб сонома светлыйДуб сонома светлый
Стол Лидер 1, 1200х800, серый, шампань, кромка ПВХ, без отбойников - столешница в цвете Ясень шимо темныйЯсень шимо темный
Стол Лидер 1, 1200х800, серый, шампань, кромка ПВХ, без отбойников - столешница в цвете Дуб ВотанДуб Вотан
Сделаем стол на заказ

Изготовим столы под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму

Индивидуальный заказ

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