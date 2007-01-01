МИНПРОМТОРГ
от3 540₽13
4 040 ₽
Стол Лидер 1, 1200х600, орех, белый
МИНПРОМТОРГ
от11 190₽
Стол Лидер 1, уличный из реек, серый, шампань
МИНПРОМТОРГ
от5 790₽
Стол Лидер 2, 2000*900, бук, белый
МИНПРОМТОРГ
от6 090₽
Стол Лидер 2, 2000*900, белый, орех, кромка ПВХ
МИНПРОМТОРГ
от4 690₽
Стол Лидер 1, 1500*900, белый, серебро, кромка ПВХ
МИНПРОМТОРГ
от4 590₽
Стол Лидер 1, 1500*800, венге, серебро, кромка ПВХ
19 790₽
Оптовая цена
Стол мобильный складной ясень шимо, белый, 22 мм, 80*70
В наличии 1 шт.
21 790₽
Оптовая цена
Стол мобильный складной лиственница, белый, 25 мм, 100*70
23 690₽
Оптовая цена
Стол мобильный складной радиусный, лиственница, белый, 25 мм, 140*70
21 190₽
Оптовая цена
Стол мобильный складной сосна винтер, белый, 25 мм, 80*70