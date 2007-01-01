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Настоящее фото товара Стол-трансформер Лерида белый, произведённого компанией ChiedoCover
Стол-трансформер Лерида белый
47 оценок
29 890
Товар в корзине. Перейти
Стол-трансформер Лерида белый - фото 1Стол-трансформер Лерида белый - фото 2Стол-трансформер Лерида белый - фото 3Стол-трансформер Лерида белый - фото 4Стол-трансформер Лерида белый - фото 5Стол-трансформер Лерида белый - фото 6

Стол-трансформер Лерида белый

Артикул: CH-006-435
47 оценок
Основные характеристики
  • Ширина1000 мм
  • Глубина450/900 мм
  • Высота180/770 мм
  • Вес28 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Логистические данные:
Вес: 27,5 кг
Объем: 0,10

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина1000 мм
  • Глубина450/900 мм
  • Высота180/770 мм
  • Вес28 кг
  • МатериалМДФ, металл
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.10 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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