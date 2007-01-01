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Настоящее фото товара Стол Лиссин, 1400, массив дуба, тон терра, произведённого компанией ChiedoCover
Стол Лиссин, 1400, массив дуба, тон терра
13 оценок
от 103 990
Стол Лиссин, 1400, массив дуба, тон терра - фото 1Стол Лиссин, 1400, массив дуба, тон терра - фото 2

Стол Лиссин, 1400, массив дуба, тон терра

Артикул: CH-089-391
13 оценок
Основные характеристики
  • Ширина1400 мм
  • Глубина800 мм
  • Высота750 мм
  • Толщина столешницы40 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Оригинальное дизайнерское решение. Невероятно притягателен своей стилистикой и качеством современных материалов. Данная модель создана как для деловой, так и домашней обстановки.

Материал ножек:массив дуба, тон терра;

Материал основания:массив дуба, тон терра;

Обивка:Отсутствует;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина1400 мм
  • Глубина800 мм
  • Высота750 мм
  • Толщина столешницы40 мм
  • Вес42.3 кг
  • Материал каркасамассив дуба
  • Цветкоричневый
  • ФормаПрямоугольная

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Варианты размеров

Ширина ммГлубина ммВысота мм
1200800750
1400800750
1400910750
1600910750
1800910750
2000910750
Характеристики товараИнструкция по эксплуатацииВарианты размеров
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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