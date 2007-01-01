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Настоящее фото товара Стол Лиссин 2000, массив дуба, тон натуральный, произведённого компанией ChiedoCover
Стол Лиссин 2000, массив дуба, тон натуральный
11 оценок
от 166 090
Стол Лиссин 2000, массив дуба, тон натуральный - фото 1Стол Лиссин 2000, массив дуба, тон натуральный - фото 2Стол Лиссин 2000, массив дуба, тон натуральный - фото 3

Стол Лиссин 2000, массив дуба, тон натуральный

Артикул: CH-089-390
11 оценок
Основные характеристики
  • Ширина2000 мм
  • Глубина910 мм
  • Высота750 мм
  • Толщина столешницы40 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Оригинальное дизайнерское решение. Невероятно притягателен своей стилистикой и качеством современных материалов. Данная модель создана как для деловой, так и домашней обстановки.

Материал ножек:массив дуба, тон натуральный (бесцветный матовый);

Материал основания:массив дуба, тон натуральный (бесцветный матовый);

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина2000 мм
  • Глубина910 мм
  • Высота750 мм
  • Толщина столешницы40 мм
  • Вес35.9 кг
  • Материал каркасамассив дуба
  • Цветнатуральный
  • ФормаПрямоугольная

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Варианты размеров

Ширина ммГлубина ммВысота мм
1200800750
1400800750
1400910750
1600910750
1800910750
2000910750
Характеристики товараИнструкция по эксплуатацииВарианты размеров
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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