Характеристики товара
Описание
Оригинальное дизайнерское решение. Невероятно притягателен своей стилистикой и качеством современных материалов. Данная модель создана как для деловой, так и домашней обстановки.
Материал ножек:массив дуба, тон натуральный (бесцветный матовый);
Материал основания:массив дуба, тон натуральный (бесцветный матовый);
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина2000 мм
- Глубина910 мм
- Высота750 мм
- Толщина столешницы40 мм
- Вес35.9 кг
- Материал каркасамассив дуба
- Цветнатуральный
- ФормаПрямоугольная
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет