Характеристики товара
Описание
Оригинальное дизайнерское решение. Невероятно притягателен своей стилистикой и качеством современных материалов. Данная модель создана как для деловой, так и домашней обстановки.
Материал ножек:массив дуба, тон коньяк ;
Материал основания:массив дуба, тон коньяк;
Обивка:Отсутствует;
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1200 мм
- Глубина800 мм
- Высота750 мм
- Толщина столешницы40 мм
- Вес35.9 кг
- Материал каркасамассив дуба
- Цветкоричневый
- ФормаПрямоугольная
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет