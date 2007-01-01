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Настоящее фото товара Стол Лиссин 1200, массив дуба, тон натуральный, произведённого компанией ChiedoCover
Стол Лиссин 1200, массив дуба, тон натуральный
8 оценок
от 90 490
Стол Лиссин 1200, массив дуба, тон натуральный - фото 1Стол Лиссин 1200, массив дуба, тон натуральный - фото 2Стол Лиссин 1200, массив дуба, тон натуральный - фото 3

Стол Лиссин 1200, массив дуба, тон натуральный

Артикул: CH-089-389
8 оценок
Основные характеристики
  • Ширина1200 мм
  • Глубина800 мм
  • Высота750 мм
  • Толщина столешницы40 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Оригинальное дизайнерское решение. Невероятно притягателен своей стилистикой и качеством современных материалов. Данная модель создана как для деловой, так и домашней обстановки.

Материал ножек:массив дуба, тон бесцветный матовый;

Материал основания:массив дуба, тон бесцветный матовый;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина1200 мм
  • Глубина800 мм
  • Высота750 мм
  • Толщина столешницы40 мм
  • Вес35.9 кг
  • Материал каркасамассив дуба
  • Цветнатуральный
  • ФормаПрямоугольная

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Варианты размеров

Ширина ммГлубина ммВысота мм
1200800750
1400800750
1400910750
1600910750
1800910750
2000910750
Характеристики товараИнструкция по эксплуатацииВарианты размеров
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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