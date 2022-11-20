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Стул Кроссбэк, черно-красная патина - фото 1Стул Кроссбэк, черно-красная патина - фото 2Стул Кроссбэк, черно-красная патина - фото 3Стул Кроссбэк, черно-красная патина - фото 4

Стул Кроссбэк, черно-красная патина

14 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота880 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Ширина480 мм
  • Глубина530 мм
  • Вес4 кг
  • Материал каркасадерево
  • Материал сиденьядерево

Варианты каркаса

Стул Кроссбэк, черно-красная патина - каркас в цвете Эмаль Белый 9003Эмаль Белый 9003
Стул Кроссбэк, черно-красная патина - каркас в цвете Эмаль Кремовый 9001Эмаль Кремовый 9001
Стул Кроссбэк, черно-красная патина - каркас в цвете Эмаль Серебро 9006Эмаль Серебро 9006
Стул Кроссбэк, черно-красная патина - каркас в цвете Эмаль Серебро 9007Эмаль Серебро 9007
Стул Кроссбэк, черно-красная патина - каркас в цвете Эмаль Черный 9005Эмаль Черный 9005
Стул Кроссбэк, черно-красная патина - каркас в цвете Эмаль Коричневый 8016Эмаль Коричневый 8016
Стул Кроссбэк, черно-красная патина - каркас в цвете Эмаль Шоколадный 8017Эмаль Шоколадный 8017
Стул Кроссбэк, черно-красная патина - каркас в цвете Эмаль Красное дерево 8015Эмаль Красное дерево 8015
Стул Кроссбэк, черно-красная патина - каркас в цвете Эмаль Шампань 1035Эмаль Шампань 1035
Стул Кроссбэк, черно-красная патина - каркас в цвете Эмаль Золото 1036Эмаль Золото 1036
Стул Кроссбэк, черно-красная патина - каркас в цвете Морилка белаяМорилка белая
Стул Кроссбэк, черно-красная патина - каркас в цвете Светлый орехСветлый орех
Стул Кроссбэк, черно-красная патина - каркас в цвете ЛакЛак
Стул Кроссбэк, черно-красная патина - каркас в цвете Красное деревоКрасное дерево
Стул Кроссбэк, черно-красная патина - каркас в цвете Старинный орехСтаринный орех
Стул Кроссбэк, черно-красная патина - каркас в цвете ВенгеВенге
Сделаем стулья на заказ

Изготовим стулья под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму

Индивидуальный заказ

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