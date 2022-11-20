Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота880 мм
- Высота до сиденья460 мм
- Ширина480 мм
- Глубина530 мм
- Вес4 кг
- Материал каркасадерево
- Материал сиденьядерево
Изготовим стулья под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму
Стул Патрик 20мм
Стул Азия 20мм
Стул Браун 25мм - коричневый, полоса коричневая
Стул Дания 25мм
Стул Боди 25мм
Стул Сахара 25мм - коричневый, ромб коричневый
Стул Хит 25мм с подлокотниками
Стул Хит 20мм - кожзам
Стул Вертекс 20мм
Стул Молот 20мм
Кровать Виктория
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать куб Метис
Кровать куб Ома
Кровать куб Магера
Кровать куб Арди