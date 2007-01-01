Характеристики товара
Описание
Дополнительная информация:
Температурный режим - от -50॰C до +50॰C
Накладки на ножки - да (пластиковые)
Категория ротанга - первичная
Гарантия и эксплуатация:
Гарантийный срок - 1 год
Эксплуатационный срок - 10 лет
Страна производитель - Китай
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина2000 мм
- Ширина900 мм
- Высота750 мм
- Материалискусственный ротанг
- Материал каркасасталь
- Цветбежевый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет