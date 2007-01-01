Характеристики товара
Описание
Прочный стальной каркас, окрашенный порошковым методом. Нить плоская. Экоротанг высшего качества. Изделие не боится влаги, прямых солнечных лучей, мороза. Температура эксплуатации от -16 до + 50. Легко моется. Не требует особого ухода. Столешница - HPL композит с антивандальным покрытием, не царапается, не горит, не трескается.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина800 мм
- Ширина800 мм
- Высота720 мм
- Диаметр800 мм
- Вес13.1 кг
- Материалротанг
- Материал каркасасталь
- Цветсерый
- ФормаКруглая
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет