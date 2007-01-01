Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина900 мм
- Ширина900 мм
- Высота730 мм
- Материал столешницыЛДСП
- Цветтемно-серый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Стол раздвижной Black, дуб канзас, лдсп
Стол раздвижной One, дуб канзас, лдсп, длина до 193 см
Стол деревянный Эльпатия 150 дуб велингтон / черный матовый
Стол обеденный Gerda 100*100 беленый дуб
Стол письменный Pyramid 118*53 белый/светлое дерево
Стол обеденный Сканди М100, слоновая кость/орех