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Настоящее фото товара Обеденный стол Мерано, произведённого компанией ChiedoCover
Обеденный стол Мерано
13 оценок
37 790
Товар в корзине. Перейти
Обеденный стол Мерано - фото 1

Обеденный стол Мерано

Артикул: CH-073-277
13 оценок
Основные характеристики
  • Высота750 мм
  • Диаметр1200 мм
  • Материал каркасаалюминий
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота750 мм
  • Диаметр1200 мм
  • Материал каркасаалюминий

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

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