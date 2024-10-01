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Светящийся стол Cubo 50 Double 220V White - фото 1

Светящийся стол Cubo 50 Double 220V White

Артикул: CH-059-390
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стекло в комплекте

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина1800 мм
  • Глубина1100 мм
  • Высота500 мм
  • Мощность220 Вт

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